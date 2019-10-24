Стамбули подпишет новый контракт с «Шальке»

Вице-капитан «Шальке» Бенжамен Стамбули ведет переговоры о продлении контракта с клубом. Соглашение 29-летнего француза с командой из Гельзенкирхена рассчитано до лета 2020 года, сообщает Kicker.

Стамбули выступает за «Шальке» с 2016 года, когда перешел в немецкий клуб из «ПСЖ». В нынешнем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах.

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