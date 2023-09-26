Мусиала назвал Месси и Неймара кумирами детства
Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала рассказал, кому из футболистов симпатизировал в детстве.
20-летний немец выделил форварда «Интер Майами» Лионеля Месси и нападающего «Аль-Хиляля» Неймара.
«Они всегда доставляли много радости на поле. Их манера вести мяч, фактор развлечения, мне всегда это нравилось в них. Я тоже хочу развлекать болельщиков своей игрой», — цитирует Мусиалу One Football.
Кроме того, он рассказал, что продолжает учиться и других игроков и сейчас.
«Когда я смотрю на игру Кевина Де Брюйна или разговариваю с Лероем Сане, всегда есть чему поучиться», — добавил Мусиала.
В текущем сезоне Мусиала провел 4 матча, в которых отметился одной голевой передачей. Его контракт с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|5
|4
|1
|0
|18-4
|13
|
2
|Байер
|5
|4
|1
|0
|17-6
|13
|
3
|Штутгарт
|5
|4
|0
|1
|17-7
|12
|
4
|РБ Лейпциг
|5
|4
|0
|1
|14-4
|12
|
5
|Хоффенхайм
|5
|4
|0
|1
|12-6
|12
|
6
|Боруссия Д
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|
7
|Вольфсбург
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
8
|Айнтрахт Ф
|5
|1
|4
|0
|4-3
|7
|
9
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
10
|Унион Б
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|
11
|Вердер
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
12
|Аугсбург
|5
|1
|2
|2
|9-13
|5
|
13
|Хайденхайм
|5
|1
|1
|3
|9-13
|4
|
14
|Бохум
|5
|0
|3
|2
|4-16
|3
|
15
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|8-13
|2
|
16
|Кельн
|5
|0
|1
|4
|4-9
|1
|
17
|Дармштадт
|5
|0
|1
|4
|6-16
|1
|
18
|Майнц
|5
|0
|1
|4
|4-14
|1
|29.09
|21:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|- : -
|30.09
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|- : -
|30.09
|16:30
|
Кельн – Штутгарт
|- : -
|30.09
|16:30
|
Хайденхайм – Унион Б
|- : -
|30.09
|16:30
|
Майнц – Байер
|- : -
|30.09
|16:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|30.09
|19:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|- : -
|1.10
|16:30
|
Дармштадт – Вердер
|- : -
|1.10
|18:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|10
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|
|
Виктор Бонифасе
Байер
|6
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|3
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|4
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0