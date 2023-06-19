«Бернли» интересуется защитником дортмундской «Боруссии» Кулибали

Защитник дортмундской «Боруссии» Сумайл Кулибали может продолжить карьеру в «Бернли», сообщает Football Insider.

По информации издания, стороны уже приступили к переговорам по игроку. Главный тренер английской команды Венсан Компани является большим поклонником молодого защитника и хочет видеть его в своем клубе.

В минувшем сезоне 19-летний защитник провел две игры за основную команду «Боруссии» и не отметился результативными действиями.