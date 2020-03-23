Спортивный директор «Лейпцига» заявил, что Вернер может остаться в команде из-за коронавируса

Спортивный директор «Лейпцига» Маркус Креше заявил, что нападающий Тимо Вернер может остаться в команде, несмотря на интерес со стороны множества топ-клубов Европы, в том числе, «Ливерпуля». Креше связывает это с ситуацией с коронавирусом.

— Очевидно, что Тимо привлек внимание многих клубов своими выступлениями, голами и результативными передачами, — цитирует Goal.com Креше. — Тем не менее, в Англии сейчас такие же проблемы, как и во всем мире. Кризис, который влечет за собой коронавирус, повлияет на все лиги, так что мы пока не можем точно утверждать, что нас ждет через 6 месяцев, так что Вернер может остаться в «Лейпциге».

На счету 24-летнего Вернера 27 голов и 12 результативных передач в 36 матчах за «Лейпциг». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 80 миллионов евро.