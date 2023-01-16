Спортивный директор «Боруссии»: «На данный момент никаких предложений по Беллингему у нас нет»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался о будущем полузащитника Джуда Беллингема.

«На данный момент никаких предложений по Джуду Беллингему у нас нет, еще ничего не решено. Мы поговорим с Джудом и его семьей, нет никакого давления, никаких предложений», — приводит слова Келя Kicker.

Ранее появилась информация, что 19-летний футболист в устной форме получил предложение от мадридского «Реала».

В текущем сезоне полузащитник провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.