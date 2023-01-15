Дэйли Блинд заявил, что горд быть в «Баварии»

Новичок «Баварии» Дэйли Блинд рассказал, что думает о своем положении в команде.

«Пока сложно сказать, в каком я состоянии. Тренировки мне определенно помогли. Я смог познакомиться со своими партнерами по команде. Чувствую себя в форме и готов к предстоящим задачам. «Бавария» — прекрасный клуб с богатыми традициями. Я горд быть здесь», — цитирует Блинда Bayern & Germany.

32-летний футболист перешел в «Баварию» 5 января. Его арендное соглашение рассчитано до конца сезона. В текущем сезоне Блинд сыграл 19 матчей за «Аякс» во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.