Спортивный директор "Боруссии" М: "Дембеле наносит вред футболу"

Спортивный директор менхенгладбахской "Боруссии" Макс Эберль раскритиковал поведение нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле, который пытается перейти в "Барселону" в летнее трансферное окно. По словам функционера, публичные действия игрока наносят вред футболу.

– Когда игрок приходит к руководству клуба и говорит, что у него есть выгодное предложение от другой команды – это нормально, - цитирует Sport1 Эберля. – Хорошо, если у него есть шанс подписать выгодный контракт и прогрессировать. Но публично требовать от клуба отпустить его и бастовать… Это вредит футболу.

Напомним, ранее руководство дортмундцев отстранило 20-летнего француза за то, что он пропустил занятие команды. В среду, 16 августа, появилась информация, что ему разрешили вернуться к тренировкам, запретив общаться с одноклубниками.

Напомним, Дембеле провел в составе дортмундцев сезон-2016/17. За это время он провел 49 матчей во всех турнирах, забив 10 голов. "Барселона" рассматривает форварда в качестве замены Неймару, который перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.