Дембеле запретили общаться с игроками дортмундской "Боруссии"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле, ранее отстраненный от тренировок с командой из-за пропущенного занятия, вернулся к тренировкам, сообщает Get Footbal News Germany. По информации источника, 20-летний форвард тренировался отдельно от одноклубников. Отмечается, что Дембеле запрещено общаться с партнерами по команде.

Ранее сообщалось, что в услугах нападающего заинтересована "Барселона", которая рассматривает француза в качестве замены Неймару, который перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. Руководство немецкого клуба дало испанцам две недели на оформление трансфера Дембеле. Ожидается, что каталонцы заплатят за форварда около 100 миллионов евро.

Напомним, Дембеле провел в составе дортмундцев сезон-2016/17. За это время он провел 49 матчей во всех турнирах, забив 10 голов.