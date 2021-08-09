Спортивный директор «Баварии» подтвердил интерес к Холанну

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что клуб претендует на нападающего «Борусии» из Дортмунда Эрлинга Холанна.

«Это топовый игрок. И, как слышал, хороший парень. Но сейчас он играет за Дортмунд. 60 голов в 60 матчах. Нужно быть профаном, чтобы не интересоваться таким игроком», — цитирует Салихамиджича Sky Germany.

В сезоне-2020/21 Холанн провел 41 матч за «Боруссию», на его счету 41 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает 20-летнего норвежца в 130 миллионов евро.