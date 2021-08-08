«Фрайбург» и «Гамбург» вышли в 1/16 финала Кубка Германии
21:37
Состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии.
«Фрайбург» обыграл «Вюрцбургер Киккерс» (1:0). «Гамбург» выиграл у брауншвейгского «Айнтрахта» (2:1).
Кубок Германии
1/32 финала
«Вюрцбургер Киккерс» — «Фрайбург» — 0:1 (0:1)
Гол: Шмид, 45.
«Фрайбург»: Флеккен, Гульде, Шмид, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Кайтель (Хаберер, 90+2), Грифо (Шоллои, 74), Хелер (Демирович, 74), Чон У Ен (Сантамария, 90+2).
Предупреждения: Хелер, 50. Гюнтер, 82.
Судья: Бранд.
8 августа. Вюрцбург. Стадион «Флайераларм Арена».
«Айнтрахт Бр» — «Гамбург» — 1:2 (1:1)
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