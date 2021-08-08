Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Фрайбург» и «Гамбург» вышли в 1/16 финала Кубка Германии

21:37
Теги:

Состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии.

«Фрайбург» обыграл «Вюрцбургер Киккерс» (1:0). «Гамбург» выиграл у брауншвейгского «Айнтрахта» (2:1).

Кубок Германии

1/32 финала

«Вюрцбургер Киккерс» — «Фрайбург» — 0:1 (0:1)

Гол: Шмид, 45.

«Фрайбург»: Флеккен, Гульде, Шмид, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Кайтель (Хаберер, 90+2), Грифо (Шоллои, 74), Хелер (Демирович, 74), Чон У Ен (Сантамария, 90+2).

Предупреждения: Хелер, 50. Гюнтер, 82.

Судья: Бранд.

8 августа. Вюрцбург. Стадион «Флайераларм Арена».

«Айнтрахт Бр» — «Гамбург» — 1:2 (1:1)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В Госдуме поблагодарили японцев за поддержку российских спортсменок в художественной гимнастике
Израильская гимнастка Ашрам прокомментировала претензии к судейству на ОИ
Политолог рассказал, чем грозит Соболь выезд из России после приговора
Что нельзя носить в кошельке для увеличения достатка?
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд