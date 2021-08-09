«Шальке» и голкипер Ферманн продлили контракт
22:23
«Шальке» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарем Ральфом Ферманном. Новое соглашение с 32-летним немцем рассчитано до лета 2025 года.
В прошедшем сезоне Ферманн провел 25 поединков, из которых четыре отыграл на ноль при 53 пропущенных мячах.
Напомним, в предстоящем сезоне «Шальке» будет выступать во второй бундеслиге.
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