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«Шальке» и голкипер Ферманн продлили контракт

22:23
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«Шальке» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарем Ральфом Ферманном. Новое соглашение с 32-летним немцем рассчитано до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне Ферманн провел 25 поединков, из которых четыре отыграл на ноль при 53 пропущенных мячах.

Напомним, в предстоящем сезоне «Шальке» будет выступать во второй бундеслиге.

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Иван Шитик все материалы автора

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