«Шальке» и голкипер Ферманн продлили контракт

«Шальке» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарем Ральфом Ферманном. Новое соглашение с 32-летним немцем рассчитано до лета 2025 года.

Der #S04 und Ralf #F?hrmann vereinbaren Vertragsanpassung ??



Der Torh?ter stimmte einer Neustrukturierung der ihm zustehenden Gehaltszahlungen zu. Das angepasste Arbeitspapier besitzt nun bis zum Ende der Spielzeit 2024/2025 G?ltigkeit. — FC Schalke 04 (@s04) August 9, 2021

В прошедшем сезоне Ферманн провел 25 поединков, из которых четыре отыграл на ноль при 53 пропущенных мячах.

Напомним, в предстоящем сезоне «Шальке» будет выступать во второй бундеслиге.