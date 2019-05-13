СМИ: "Ливерпуль" поспорит с "Боруссией" за Брандта

Полузащитник "Байера" Юлиан Брандт может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Интерес к 22-летнему немцу проявляет "Ливерпуль" и дортмундская "Боруссия", утверждает Mirror со ссылкой на ESPN. Оба клуба готовы выплатить сумму отступных за игрока, которая составляет 25 миллионов евро.

По информации источника, Брандт счастлив в Леверкузене и не планирует переходить ни в другой клуб Бундеслиги, ни в команду чемпионата Англии. Но планы хавбека могут измениться, если "Байеру" не удастся выйти в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Юлиан Брандт провел за "Байер" 42 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 17 результативных передач.