Скандальное интервью Нойера не было согласовано с «Баварией»

Скандальное интервью капитана и вратаря «Баварии» Мануэля Нойера, в котором он раскритиковал решение клуба уволить тренера вратарей Тони Тапаловича, не было согласованно с правлением команды, сообщает Bild.

По информации источника, своим интервью Нойер застал руководство «Баварии» врасплох. Голкипер столкнется с последствиями своих слов. Капитану мюнхенцев грозит как минимум штраф.

42-летний Тапалович являлся тренером вратарей «Баварии» с 2011 года. СМИ сообщали, что у специалиста были разногласия с главным тренером мюнхенского клуба Юлианом Нагельсманном.