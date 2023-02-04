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Сегодня, 11:22

Скандальное интервью Нойера не было согласовано с «Баварией»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Скандальное интервью капитана и вратаря «Баварии» Мануэля Нойера, в котором он раскритиковал решение клуба уволить тренера вратарей Тони Тапаловича, не было согласованно с правлением команды, сообщает Bild.

По информации источника, своим интервью Нойер застал руководство «Баварии» врасплох. Голкипер столкнется с последствиями своих слов. Капитану мюнхенцев грозит как минимум штраф.

42-летний Тапалович являлся тренером вратарей «Баварии» с 2011 года. СМИ сообщали, что у специалиста были разногласия с главным тренером мюнхенского клуба Юлианом Нагельсманном.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
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 Бавария 18 10 7 1 52-16 37
2
 Унион Б 18 11 3 4 31-22 36
3
 РБ Лейпциг 18 10 5 3 39-24 35
4
 Боруссия Д 18 11 1 6 33-25 34
5
 Фрайбург 18 10 4 4 29-25 34
6
 Айнтрахт Ф 18 9 5 4 37-26 32
7
 Вольфсбург 18 8 5 5 36-22 29
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 Боруссия М 18 7 4 7 34-29 25
9
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 Байер 19 7 3 9 30-31 24
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 Майнц 18 6 5 7 26-29 23
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 Аугсбург 19 6 3 10 24-33 21
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 Хоффенхайм 18 5 4 9 26-31 19
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 Штутгарт 18 3 7 8 22-32 16
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 Бохум 18 5 1 12 19-44 16
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Бохум – Хоффенхайм
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Айнтрахт Ф – Герта
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4.02 17:30
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

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Боруссия М

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П
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Айнтрахт Ф

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