Бывший полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер не исключил, что начнет тренерскую карьеру.

— Если в какой-то момент появится интересный вариант, который мне понравится, я подумаю над этим. Но что бы я ни делал, я хочу побеждать и добиваться целей, — приводит Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung слова Швайнштайгера.

Немец играл за «Баварию» с начала профессиональной карьеры до 2015 года, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед», а завершил карьеру в «Чикаго Файр» в 2019-м.