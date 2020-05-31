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Швайнштайгер не исключил, что начнет тренерскую карьеру

13:57
Бастиан Швайнштайгер. Фото AFP
Бастиан Швайнштайгер. Фото AFP

Бывший полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер не исключил, что начнет тренерскую карьеру.

— Если в какой-то момент появится интересный вариант, который мне понравится, я подумаю над этим. Но что бы я ни делал, я хочу побеждать и добиваться целей, — приводит Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung слова Швайнштайгера.

Немец играл за «Баварию» с начала профессиональной карьеры до 2015 года, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед», а завершил карьеру в «Чикаго Файр» в 2019-м.

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