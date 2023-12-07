«Штутгарт» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии

«Штутгарт» дома победил дортмундскую «Боруссию» в матче 1/8 финала Кубка Германии — 2:0.

У «швабов» голы забивали Серу Гирасси и Силас Катомпа Мвумпа.

Дортмунды проиграли «Штутгарту» во втором матче в этом сезоне. 11 ноября команда Эдина Терзича уступила в игре 11-го тура бундеслиге со счетом 1:2.

«Штутгарт» вышел в четвертьфинал. Соперник клуба определится после жеребьевки.