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Сегодня, 19:29

Гол Вирца принес «Байеру» ничью в матче со «Штутгартом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Байер» на выезде сыграл вничью со «Штутгартом» в матче 14-го тура немецкой бундеслиги — 1:1.

Счет на 40-й минуте открыл Крис Фюрих. 7 минут спустя за «Байер» отличился Флориан Вирц.

«Байер» продолжает идти без поражений в бундеслиге. С 36 очками команда Хаби Алонсо продолжает лидировать в бундеслиге.

«Штутгарт» (31 очко) занимает третье место в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
10 дек, 17:30. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
1:1
Байер

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Байер
ФК Штутгарт
0
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«Лейпциг» в большинстве победил дортмундскую «Боруссию»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 13 11 2 0 38-11 35
2
 Бавария 13 10 2 1 44-14 32
3
 Штутгарт 13 10 0 3 33-15 30
4
 РБ Лейпциг 14 9 2 3 34-15 29
5
 Боруссия Д 14 7 4 3 28-23 25
6
 Хоффенхайм 14 7 2 5 28-24 23
7
 Айнтрахт Ф 14 5 6 3 24-16 21
8
 Фрайбург 14 6 3 5 17-23 21
9
 Аугсбург 14 4 5 5 23-27 17
10
 Боруссия М 14 4 4 6 28-31 16
11
 Вольфсбург 14 5 1 8 18-25 16
12
 Вердер 14 4 2 8 20-27 14
13
 Хайденхайм 14 4 2 8 21-30 14
14
 Бохум 14 2 7 5 15-29 13
15
 Унион Б 13 3 1 9 15-28 10
16
 Кельн 13 2 3 8 10-24 9
17
 Дармштадт 14 2 3 9 17-37 9
18
 Майнц 13 1 5 7 12-26 8
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8.12 22:30
Хоффенхайм – Бохум
 3 : 1
9.12 17:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 5 : 1
9.12 17:30
Хайденхайм – Дармштадт
 3 : 2
9.12 17:30
Унион Б – Боруссия М
 3 : 1
9.12 17:30
Вердер – Аугсбург
 2 : 0
9.12 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 0 : 1
9.12 20:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 2 : 3
10.12 17:30
Штутгарт – Байер
 - : -
10.12 19:30
Кельн – Майнц
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Гарри Кейн

Бавария

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Серу Гирасси

Штутгарт

 16
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РБ Лейпциг

 10
П
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Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 7
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Лерой Сане

Бавария

 7
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Хави Симонс

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 11 2 2
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Боруссия Д

 13 1 4
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Фрайбург

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