Гол Вирца принес «Байеру» ничью в матче со «Штутгартом»

«Байер» на выезде сыграл вничью со «Штутгартом» в матче 14-го тура немецкой бундеслиги — 1:1.

Счет на 40-й минуте открыл Крис Фюрих. 7 минут спустя за «Байер» отличился Флориан Вирц.

«Байер» продолжает идти без поражений в бундеслиге. С 36 очками команда Хаби Алонсо продолжает лидировать в бундеслиге.

«Штутгарт» (31 очко) занимает третье место в турнирной таблице.