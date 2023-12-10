Гол Вирца принес «Байеру» ничью в матче со «Штутгартом»
«Байер» на выезде сыграл вничью со «Штутгартом» в матче 14-го тура немецкой бундеслиги — 1:1.
Счет на 40-й минуте открыл Крис Фюрих. 7 минут спустя за «Байер» отличился Флориан Вирц.
«Байер» продолжает идти без поражений в бундеслиге. С 36 очками команда Хаби Алонсо продолжает лидировать в бундеслиге.
«Штутгарт» (31 очко) занимает третье место в турнирной таблице.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|13
|11
|2
|0
|38-11
|35
|
2
|Бавария
|13
|10
|2
|1
|44-14
|32
|
3
|Штутгарт
|13
|10
|0
|3
|33-15
|30
|
4
|РБ Лейпциг
|14
|9
|2
|3
|34-15
|29
|
5
|Боруссия Д
|14
|7
|4
|3
|28-23
|25
|
6
|Хоффенхайм
|14
|7
|2
|5
|28-24
|23
|
7
|Айнтрахт Ф
|14
|5
|6
|3
|24-16
|21
|
8
|Фрайбург
|14
|6
|3
|5
|17-23
|21
|
9
|Аугсбург
|14
|4
|5
|5
|23-27
|17
|
10
|Боруссия М
|14
|4
|4
|6
|28-31
|16
|
11
|Вольфсбург
|14
|5
|1
|8
|18-25
|16
|
12
|Вердер
|14
|4
|2
|8
|20-27
|14
|
13
|Хайденхайм
|14
|4
|2
|8
|21-30
|14
|
14
|Бохум
|14
|2
|7
|5
|15-29
|13
|
15
|Унион Б
|13
|3
|1
|9
|15-28
|10
|
16
|Кельн
|13
|2
|3
|8
|10-24
|9
|
17
|Дармштадт
|14
|2
|3
|9
|17-37
|9
|
18
|Майнц
|13
|1
|5
|7
|12-26
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.12
|22:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|3 : 1
|9.12
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|5 : 1
|9.12
|17:30
|
Хайденхайм – Дармштадт
|3 : 2
|9.12
|17:30
|
Унион Б – Боруссия М
|3 : 1
|9.12
|17:30
|
Вердер – Аугсбург
|2 : 0
|9.12
|17:30
|
Вольфсбург – Фрайбург
|0 : 1
|9.12
|20:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|2 : 3
|10.12
|17:30
|
Штутгарт – Байер
|- : -
|10.12
|19:30
|
Кельн – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|18
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|16
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|10
|П
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Лерой Сане
Бавария
|7
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|11
|2
|2
|
|
Матс Хуммельс
Боруссия Д
|13
|1
|4
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|10
|1
|3
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