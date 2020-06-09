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Шройдер покинул пост главного тренера «Хоффенхайма»

10:53
Альфред Шройдер. Фото bilder.t-online.de.
Альфред Шройдер. Фото bilder.t-online.de.
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«Хоффенхайм» объявил об уходе Альфреда Шройдера с поста главного тренера. Соглашение с 47-летним специалистом расторгнуто по согласию сторон.

Голландец был назначен главным тренером с начала нынешнего сезона. Ранее он работал с командой на должности ассистента Юлиана Нагельсманна, который ушел в «Лейпциг».

«Хоффенхайм» занимает седьмое место в бундеслиге, имея в активе 43 очка в 30 матчах. В своем последнем матче команда сыграла вничью с «Фортуной» (2:2).

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