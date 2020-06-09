Шройдер покинул пост главного тренера «Хоффенхайма»
10:53
«Хоффенхайм» объявил об уходе Альфреда Шройдера с поста главного тренера. Соглашение с 47-летним специалистом расторгнуто по согласию сторон.
#TSG Hoffenheim and Alfred Schreuder have ended their collaboration.— TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) June 9, 2020
The club came to an agreement with the 47 year old to terminate his contract with immediate effect. pic.twitter.com/bQBQXmYUoF
Голландец был назначен главным тренером с начала нынешнего сезона. Ранее он работал с командой на должности ассистента Юлиана Нагельсманна, который ушел в «Лейпциг».
«Хоффенхайм» занимает седьмое место в бундеслиге, имея в активе 43 очка в 30 матчах. В своем последнем матче команда сыграла вничью с «Фортуной» (2:2).
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