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Сегодня, 17:47

Широков — о первом голе Азмуна за «Байер»: «У него есть хорошие шансы закрепиться в основе»

Широков прокомментировал первый гол Азмуна в бундеслиге
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на первый гол форварда Сердара Азмуна в составе «Байера». Ранее 27-летний иранский футболист играл за сине-бело-голубых.

«Первый гол Азмуна за «Байер» — отличная новость. Почему он долго не забивал за немецкий клуб? Давайте не забывать о том, что у Сердара была травма, от которой он восстанавливался в начале весны. Также ему нужно было время для адаптации в Германии. Там совершенно все по-другому. Думаю, что он уже освоился там. У него есть хорошие шансы закрепиться в основе «Байера», — сказал Широков «СЭ».

Сердар Азмун перешел в «Байер» в январе этого года. До сегодняшнего матча нападающий сыграл за немецкий клуб четыре матча и не отличился результативными действиями. 23 апреля в гостевой встрече с «Гройтером» Азмун открыл счет своим голам за «Байер».

В России Азмун выступал за «Рубин», «Ростов» и «Зенит».

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Роман Широков
Сердар Азмун
Футбол
ФК Байер
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 30 23 3 4 89-29 72
2
 Боруссия Д 30 20 3 7 76-43 63
3
 РБ Лейпциг 30 16 6 8 65-31 54
4
 Байер 30 15 7 8 68-43 52
5
 Фрайбург 30 14 9 7 49-34 51
6
 Унион Б 30 13 8 9 40-39 47
7
 Кельн 30 12 10 8 44-44 46
8
 Хоффенхайм 30 13 6 11 50-45 45
9
 Майнц 31 11 6 14 43-41 39
10
 Айнтрахт Ф 30 10 9 11 40-42 39
11
 Вольфсбург 31 11 4 16 39-51 37
12
 Боруссия М 30 10 7 13 42-55 37
13
 Бохум 30 10 6 14 30-43 36
14
 Аугсбург 30 8 8 14 34-47 32
15
 Герта 30 8 5 17 32-66 29
16
 Штутгарт 30 6 10 14 36-53 28
17
 Арминия 30 5 11 14 23-46 26
18
 Гр. Фюрт 30 3 8 19 24-72 17
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.04 21:30
Вольфсбург – Майнц
 5 : 0
23.04 16:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 - : -
23.04 16:30
Гр. Фюрт – Байер
 - : -
23.04 16:30
Кельн – Арминия
 - : -
23.04 16:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 - : -
23.04 16:30
Фрайбург – Боруссия М
 - : -
23.04 19:30
Бавария – Боруссия Д
 - : -
24.04 16:30
Бохум – Аугсбург
 - : -
24.04 18:30
Герта – Штутгарт
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 32
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 18
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 25 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 25 1 6
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