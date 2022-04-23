Экс-футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на первый гол форварда Сердара Азмуна в составе «Байера». Ранее 27-летний иранский футболист играл за сине-бело-голубых.

«Первый гол Азмуна за «Байер» — отличная новость. Почему он долго не забивал за немецкий клуб? Давайте не забывать о том, что у Сердара была травма, от которой он восстанавливался в начале весны. Также ему нужно было время для адаптации в Германии. Там совершенно все по-другому. Думаю, что он уже освоился там. У него есть хорошие шансы закрепиться в основе «Байера», — сказал Широков «СЭ».

Сердар Азмун перешел в «Байер» в январе этого года. До сегодняшнего матча нападающий сыграл за немецкий клуб четыре матча и не отличился результативными действиями. 23 апреля в гостевой встрече с «Гройтером» Азмун открыл счет своим голам за «Байер».

В России Азмун выступал за «Рубин», «Ростов» и «Зенит».