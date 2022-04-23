Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на первый гол форварда Сердара Азмуна в составе «Байера». Ранее иранский футболист выступал за сине-бело-голубых.

«Хотелось, чтобы Азмун играл на постоянной основе. У нас были игроки из российского чемпионата, которые в Европе начинали неплохо, а потом они не выдерживают конкуренцию и выпадают из состава, что, конечно, расстраивает. Не думаю, что нужно торопиться с оценками Сердара. Хотелось, чтобы он стал игроком основного состава «Байера». Считалось, что в России все великие Миранчуки и так далее были лучшими футболистами, а в Европе они большинство времени проводят в запасе. Пожелал бы Азмуну в первую очередь быть основным игроком «Байера», а потом уже забивать голы», — сказал Игонин «СЭ».

Сердар Азмун перешел в «Байер» в январе этого года. До сегодняшнего матча нападающий сыграл за немецкий клуб четыре матча и не отличился результативными действиями. 23 апреля в гостевой встрече с «Гройтером» Азмун открыл счет своим голам за «Байер». В России 27-летний иранец выступал за «Рубин», «Ростов» и «Зенит».