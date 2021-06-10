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«Шальке» подписал защитника из чемпионата Австрии

06:37
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«Шальке» подписал защитника ЛАСКа Райнхольда Ранфтля, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

29-летний австриец подписал контракт на 3 года с клубом из Гельзенкирхена.

В сезоне-2020/21 Ранфтль провел 46 матчей за ЛАСК, на его счету 4 гола и 9 результативных передач. По данным портала Transfermarkt.com, «Шальке» заплатил за футболиста 650 тысяч евро.

Дополнительная информация:

https://schalke04.de/en/team/fc-schalke-04-sign-reinhold-ranftl/

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