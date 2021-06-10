«Шальке» подписал защитника из чемпионата Австрии

«Шальке» подписал защитника ЛАСКа Райнхольда Ранфтля, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

29-летний австриец подписал контракт на 3 года с клубом из Гельзенкирхена.

? Right-back Reinhold #Ranftl joins the club from LASK ??



Welcome to Schalke, Reini! ?#S04 — FC Schalke 04 (@s04_en) June 9, 2021

В сезоне-2020/21 Ранфтль провел 46 матчей за ЛАСК, на его счету 4 гола и 9 результативных передач. По данным портала Transfermarkt.com, «Шальке» заплатил за футболиста 650 тысяч евро.