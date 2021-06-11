Эмпайр-стейт-билдинг окрасили в цвета «Баварии»

«Бавария» в Нью-Йорке была отмечена за свои исторические результаты в сезоне-2019/20 и за свою работу по развитию футбола в США. 102-этажный небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг был подсвечен красным цветом мюнхенского клуба.

Президенту обсерватории Эмпайр-стейт-билдинг во время церемонии подарили футболку «Баварии».

«Для меня большая честь видеть, как одно из самых престижных зданий в мире освещено красным светом для «Баварии» за наши успехи на поле и нашу работу вне поля. В Нью-Йорке мы открыли наш первый офис за пределами Мюнхена, и с первого момента мы почувствовали себя как дома», — отметил член исполнительного совета «Баварии», отвечающий за интернационализацию, Йорг Вакер.

Напомним, в сезоне-2019/20 «Бавария» выиграла шесть титулов: бундеслигу, Кубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.