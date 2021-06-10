Забитцер может покинуть «Лейпциг» за 17,5 миллиона евро
06:14
Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер близок к уходу из команды в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.
По информации источника, на 27-летнего австрийца претендует «Тоттенхэм». Сообщается, что футболист может обойтись «шпорам» в 17,5 миллиона евро. Немецкий клуб готов отпустить игрока за низкую цену в связи с контрактом, срок которого истекает следующим летом. Хавбек не намерен продлевать соглашение и хочет попробовать свои силы в другом чемпионате.
В сезоне-2020/21 Забитцер провел 39 матчей за «Лейпциг», на его счету 9 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 42 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/news/marcel-sabitzer-rb-leipzig-transfer/LqXeDcgvuWql
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