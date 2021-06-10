Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Забитцер может покинуть «Лейпциг» за 17,5 миллиона евро

06:14
Теги:

Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер близок к уходу из команды в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По информации источника, на 27-летнего австрийца претендует «Тоттенхэм». Сообщается, что футболист может обойтись «шпорам» в 17,5 миллиона евро. Немецкий клуб готов отпустить игрока за низкую цену в связи с контрактом, срок которого истекает следующим летом. Хавбек не намерен продлевать соглашение и хочет попробовать свои силы в другом чемпионате.

В сезоне-2020/21 Забитцер провел 39 матчей за «Лейпциг», на его счету 9 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 42 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/news/marcel-sabitzer-rb-leipzig-transfer/LqXeDcgvuWql

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Тедеско рассказал, за какие сборные он будет болеть на Евро
Черчесов считает, что сборная России должна знать свое место
Евро-2020: где смотреть трансляции матчей чемпионата Европы по футболу, расписание игр сборной России
Гимнастка Солдатова выложила фото в миниатюрных шортиках

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд