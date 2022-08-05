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Сегодня, 10:12

Мане является самым высокооплачиваемым игроком «Баварии». В тройке — Нойер и Мюллер

Садио Мане является самым высокооплачиваемым игроком «Баварии»
Руслан Минаев
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Нападающий «Баварии» Садио Мане зарабатывает больше всех в клубе. По данным Bild, зарплата 30-летнего сенегальца составляет 22 миллиона евро в год.

Следом идут вратарь Мануэль Нойер (21 миллион евро) и нападающий Томас Мюллер (20,5 миллиона).

Далее расположились Лерой Сане (20 миллионов), Кингсли Коман (20 миллионов), Йозуа Киммих (19,5 миллиона) и Серж Гнабри (19 миллионов).

Новичок клуба защитник Маттейс де Лигт подписал контракт с зарплатой 16 миллионов евро.

Выездной матч «Баварии» против «Айнтрахта» откроет сезон-2022/23 бундеслиги. Начало встречи в 21.30 мск.

Джошуа Киммих
Кингсли Коман
Лерой Сане
Мануэль Нойер
Маттейс де Лигт
Садио Мане
Серж Гнабри
Томас Мюллер
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Мюллер назвал цель «Баварии» на этот сезон в Германии
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 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
6
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
14
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
15
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
16
 Герта 0 0 0 0 0-0 0
17
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
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 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
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33 тур
34 тур
5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
6.08 16:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
6.08 16:30
Бохум – Майнц
 - : -
6.08 16:30
Унион Б – Герта
 - : -
6.08 16:30
Вольфсбург – Вердер
 - : -
6.08 19:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
7.08 16:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
7.08 18:30
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 - : -
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