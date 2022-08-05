Нападающий «Баварии» Садио Мане зарабатывает больше всех в клубе. По данным Bild, зарплата 30-летнего сенегальца составляет 22 миллиона евро в год.

Следом идут вратарь Мануэль Нойер (21 миллион евро) и нападающий Томас Мюллер (20,5 миллиона).

Далее расположились Лерой Сане (20 миллионов), Кингсли Коман (20 миллионов), Йозуа Киммих (19,5 миллиона) и Серж Гнабри (19 миллионов).

Новичок клуба защитник Маттейс де Лигт подписал контракт с зарплатой 16 миллионов евро.

Выездной матч «Баварии» против «Айнтрахта» откроет сезон-2022/23 бундеслиги. Начало встречи в 21.30 мск.