«Шальке» обыграл «Швайнфурт» в Кубке Германии, Шепф сделал дубль

В матче 1/32 финала Кубка Германии «Шальке» победил «Швайнфурт» (4:1).

В составе победителей дубль оформил Алессандро Шепф. Соперник клуба из Гельзенкирхена по 1/16 финала станет известен позднее. Жеребьевка пройдет 8 ноября.

Кубок Германии

1/32 финала

«Швайнфурт» — «Шальке» — 1:4 (1:2)

Голы: Томанн, 37 (1:0). Ибишевич, 39 (1:1). Шепф, 44 (1:2). Шепф, 81 (1:3). Раман, 86 (1:4).

Нереализованный пенальти: Сульич (Швайнфурт), 70 (вратарь)

«Шальке»: Ферманн, Настасич, Мендиль (Очипка, 63), Людевиг, Тиав (Сане, 46), Стамбули (Маскарель, 74), Бенталеб, Шепф, Раман (Харит, 87), Ибишевич (Гонсалу Пасьенсия, 63), Скрцибски.

Предупреждения: Бенталеб, 56. Сане, 69. Стамбули, 74.

Судья: Яблонски.

3 ноября. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».