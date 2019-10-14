Шахин отстранен от тренировок «Санкт-Паули»: он поддерживал бомбардировки Сирии

Полузащитник «Санкт-Паули» Дженк Шахин отстранен от тренировок с основной командой из-за поддержки военных действий турецкой армии в Сирии, сообщает официальный сайт клуба.

— После ряда консультаций было принято решение об отстранении Шахина, — говорится в официальном обращении «Санкт-Паули». — Оно полностью было поддержано нашим главным тренером. Мы выступаем за отказ от любых актов войны — эта позиция вне всякого обсуждения. Вместе с тем, Дженк сможет тренироваться с резервными командами «Санкт-Паули».

25-летний турок выступает за «Санкт-Паули» с 2016 года. За это время он провел в чемпионате Германии 57 матчей и забил 6 голов.