Спортивный директор «Боруссии»: «Сделаем все возможное, чтобы сохранить Беллингема еще на один сезон»

Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель поделился мнением о будущем полузащитника Джуда Беллингема.

«Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить Беллингема в клубе еще на один сезон», — приводит слова Келя Фабрицио Романо.

Однако, по данным инсайдера, удержать 19-летнего игрока будет непросто, поскольку «Манчестер Сити», «Реал» и «Ливерпуль» продолжают бороться за его приобретение.

В текущем сезоне Беллингем провел за «Боруссию» 32 матча, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года.