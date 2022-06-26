Садио Мане будет играть под 17-м номером за «Баварию»

Новичок «Баварии» Садио Мане определился с игровым номером. Он будет выступать за мюнхенский клуб под 17-м номером, сообщает сайт команды.

«Из свободных номеров в «Баварии» я выбрал 17-й. Я намерен отпраздновать множество побед с моей командой под этим номером», — сказал сенегалец.

Ранее под 17-м номером за мюнхенцев играл защитник Джером Боатенг, до него — хавбек Марк ван Боммел.

22 июня «Бавария» объявила о подписании контракта с сенегальским нападающим. Мане подписал трехлетнее соглашение.