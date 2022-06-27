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Лунев: «Зимой были варианты с арендой в другой европейский чемпионат, но «Байер» не отпустил»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Байера» Андрей Лунев поделился мнением о конкуренции вратарей в немецком клубе.

— Перед началом сезона Градецки сделали капитаном команды, — приводит слова Лунева «Известия». — И стало понятно, что шансы выиграть у него конкуренцию появятся только при определенных обстоятельствах — травме, дисквалификации или серии каких-то неудачных матчей. Это при том, что Лукаш — футболист очень высокого уровня. Иначе бы не провел семь полных сезонов в Германии.

В общем, с появлением у Градецки капитанской повязки моя задача усложнилась. Особенно непросто привыкнуть к этому, когда приходишь из клуба, где постоянно играл. Роль запасного не очень приятна, хотя сам уровень футбола и тренировочного процесса позволяет развиваться даже тогда, когда не выступаешь в официальных матчах. И хочется сделать все возможное, чтобы заслужить шанс сыграть в бундеслиге, показать себя, добиться еще одного шанса, если не в чемпионате, то в Кубке Германии или Лиге Европы.

— А не пытались поискать в той же Германии команду послабее, но с твердым местом в основе?

— Мы разговаривали на тему возможной аренды с руководством — я и мой представитель Антон Смирнов. Зимой такие варианты были. В другом европейском чемпионате. Но «Байер» не отпустил. Нам сказали, что рассчитывают на меня. Сказали конкурировать дальше, работать в том же духе, с тем же рвением, ждать шанса. В общем, вполне очевидные вещи. Договорились, что вернемся к этому разговору летом.

Лунев выступает за «Байер» с лета 2021 года. В минувшем сезоне 30-летний россиянин провел два матча, пропустив два мяча.

Источник: https://iz.ru/1353988/aleksei-fomin/v-nachale-sezona-ia-ne-byl-gotov-k-trebovaniiam-nemetckogo-futbola
Андрей Лунев
ФК Байер
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