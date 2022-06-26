Гендиректор «Боруссии»: «Бавария» хотела бы стать чемпионом 30 раз подряд, но у них будет спад"

Гендиректор «Боруссии» Ватцке высказался о «Баварии», которая 10 лет подряд побеждает в Бундеслиге

Гендиректор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о «Баварии», которая 10 лет подряд побеждает в Бундеслиге.

«Я не говорил, что на одиннадцатый год у «Баварии» начнется спад. Это произойдет в какой-то момент в ближайшие несколько лет. Я понимаю, что «Бавария» хотела бы стать чемпионом 30 раз подряд. Это их право. Но, конечно, это не пошло бы на пользу Бундеслиге», — приводит слова Ватцке Sport1.de.

«Боруссия» последний раз выигрывала чемпионат Германии в сезоне-2011/12.

«Бавария» является самым титулованным профессиональным футбольным клубом в Германии, на ее счету 32 чемпионских титула.