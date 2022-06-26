Гендиректор «Боруссии»: «Бавария» хотела бы стать чемпионом 30 раз подряд, но у них будет спад"
Гендиректор «Боруссии» Ватцке высказался о «Баварии», которая 10 лет подряд побеждает в Бундеслиге
Гендиректор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о «Баварии», которая 10 лет подряд побеждает в Бундеслиге.
«Я не говорил, что на одиннадцатый год у «Баварии» начнется спад. Это произойдет в какой-то момент в ближайшие несколько лет. Я понимаю, что «Бавария» хотела бы стать чемпионом 30 раз подряд. Это их право. Но, конечно, это не пошло бы на пользу Бундеслиге», — приводит слова Ватцке Sport1.de.
«Боруссия» последний раз выигрывала чемпионат Германии в сезоне-2011/12.
«Бавария» является самым титулованным профессиональным футбольным клубом в Германии, на ее счету 32 чемпионских титула.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|00:00
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
|
Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
Новости