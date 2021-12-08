Румменигге рассказал, что хотел купить Дибалу в «Баварию» до его перехода в «Ювентус»

Экс генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что в свое время пытался купить форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу.

«Мы следили за Дибалой, когда он был еще в «Палермо». Он выдающийся футболист. У него бывают взлеты и падения», — цитирует Румменигге Bayern& Germany в Twitter.