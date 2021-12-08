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Румменигге рассказал, что хотел купить Дибалу в «Баварию» до его перехода в «Ювентус»

17:33
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Экс генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что в свое время пытался купить форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу.

«Мы следили за Дибалой, когда он был еще в «Палермо». Он выдающийся футболист. У него бывают взлеты и падения», — цитирует Румменигге Bayern& Germany в Twitter.

В сезоне-2021/22 Дибала провел 15 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт игрока с «Юве» истекает летом 2022 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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