Переговоры между Тедеско и «Лейпцигом» находятся в завершающей стадии
Доменико Тедеско в ближайшее время должен стать главным тренером «Лейпцига». Переговоры с 48-летним специалистом находятся в завершающей стадии, информирует в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее появилась информация, что контракт будет подписан до 2024 года.
5 декабря «Лейпциг» объявил об увольнении главного тренера Джесси Марша. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.
В нынешнем сезоне «Лейпциг» после 14 туров бундеслиги занимает 11-е место в турнирной таблице с 18 очками.
Тедеско работал в «Спартаке» в 2019-2021 годах. В прошлом сезоне он завоевал с московской командой серебряные медали Тинькофф РПЛ.
В сезоне-2017/18 он стал вторым в чемпионате Германии с «Шальке», а в Лиге чемпионов-2018/19 вышел в 1/8 финала с командой из Гельзенкирхена.
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