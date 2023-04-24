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Сегодня, 00:13

Альфонсо Дэвис из-за травмы выбыл до конца сезона

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис получил травму в матче 29-го тура чемпионата Германии против «Майнца» (1:3), сообщает Bild.

По сведениям источника, у 22-летнего канадца растяжение мышц задней поверхности бедра. Он пропустит 6 недель и не сыграет больше в этом сезоне.

В текущем сезоне Дэвис провел 38 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 8 результативных передач.

Алфонсо Дейвис
ФК Бавария
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«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
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Бундеслига: «Майнц» победил «Баварию», «Боруссия» Д обыграла «Айнтрахт» и другие матчи 29-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 29 19 3 7 66-39 60
2
 Бавария 29 17 8 4 79-33 59
3
 Унион Б 29 16 7 6 44-31 55
4
 Фрайбург 29 15 8 6 45-37 53
5
 РБ Лейпциг 29 15 6 8 53-37 51
6
 Байер 29 14 5 10 53-41 47
7
 Майнц 29 12 9 8 49-40 45
8
 Вольфсбург 29 11 10 8 51-37 43
9
 Айнтрахт Ф 29 11 9 9 49-45 42
10
 Боруссия М 29 9 9 11 43-46 36
11
 Кельн 29 8 11 10 40-47 35
12
 Вердер 29 10 5 14 47-56 35
13
 Аугсбург 29 8 6 15 38-54 30
14
 Хоффенхайм 29 8 5 16 39-50 29
15
 Бохум 29 8 3 18 32-66 27
16
 Штутгарт 29 5 10 14 36-51 25
17
 Шальке 29 5 9 15 26-56 24
18
 Герта 29 5 7 17 35-59 22
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.04 21:30
Аугсбург – Штутгарт
 1 : 1
22.04 16:30
Бохум – Вольфсбург
 1 : 5
22.04 16:30
Герта – Вердер
 2 : 4
22.04 16:30
Хоффенхайм – Кельн
 1 : 3
22.04 16:30
Майнц – Бавария
 3 : 1
22.04 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 4 : 0
23.04 16:30
Фрайбург – Шальке
 4 : 0
23.04 18:30
Байер – РБ Лейпциг
 2 : 0
23.04 20:30
Боруссия М – Унион Б
 0 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 27 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 25 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 26 1 6
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