Альфонсо Дэвис из-за травмы выбыл до конца сезона
Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис получил травму в матче 29-го тура чемпионата Германии против «Майнца» (1:3), сообщает Bild.
По сведениям источника, у 22-летнего канадца растяжение мышц задней поверхности бедра. Он пропустит 6 недель и не сыграет больше в этом сезоне.
В текущем сезоне Дэвис провел 38 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 8 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|29
|19
|3
|7
|66-39
|60
|
2
|Бавария
|29
|17
|8
|4
|79-33
|59
|
3
|Унион Б
|29
|16
|7
|6
|44-31
|55
|
4
|Фрайбург
|29
|15
|8
|6
|45-37
|53
|
5
|РБ Лейпциг
|29
|15
|6
|8
|53-37
|51
|
6
|Байер
|29
|14
|5
|10
|53-41
|47
|
7
|Майнц
|29
|12
|9
|8
|49-40
|45
|
8
|Вольфсбург
|29
|11
|10
|8
|51-37
|43
|
9
|Айнтрахт Ф
|29
|11
|9
|9
|49-45
|42
|
10
|Боруссия М
|29
|9
|9
|11
|43-46
|36
|
11
|Кельн
|29
|8
|11
|10
|40-47
|35
|
12
|Вердер
|29
|10
|5
|14
|47-56
|35
|
13
|Аугсбург
|29
|8
|6
|15
|38-54
|30
|
14
|Хоффенхайм
|29
|8
|5
|16
|39-50
|29
|
15
|Бохум
|29
|8
|3
|18
|32-66
|27
|
16
|Штутгарт
|29
|5
|10
|14
|36-51
|25
|
17
|Шальке
|29
|5
|9
|15
|26-56
|24
|
18
|Герта
|29
|5
|7
|17
|35-59
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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6 тур
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12 тур
13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.04
|21:30
|
Аугсбург – Штутгарт
|1 : 1
|22.04
|16:30
|
Бохум – Вольфсбург
|1 : 5
|22.04
|16:30
|
Герта – Вердер
|2 : 4
|22.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|1 : 3
|22.04
|16:30
|
Майнц – Бавария
|3 : 1
|22.04
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|4 : 0
|23.04
|16:30
|
Фрайбург – Шальке
|4 : 0
|23.04
|18:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|2 : 0
|23.04
|20:30
|
Боруссия М – Унион Б
|0 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|27
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|25
|1
|6
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|26
|1
|6
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