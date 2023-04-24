Альфонсо Дэвис из-за травмы выбыл до конца сезона

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис получил травму в матче 29-го тура чемпионата Германии против «Майнца» (1:3), сообщает Bild.

По сведениям источника, у 22-летнего канадца растяжение мышц задней поверхности бедра. Он пропустит 6 недель и не сыграет больше в этом сезоне.

В текущем сезоне Дэвис провел 38 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 8 результативных передач.