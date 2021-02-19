Толиссо может пропустить остаток сезона и Евро-2020 из-за травмы

Полузащитник «Баварии» и сборной Франции Корантен Толиссо получил травму левого бедра, сообщает 19 февраля L'Equipe. Срок восстановления может составить не менее трех месяцев.

В связи с этим футболист может пропустить как остаток клубного сезона, так и Евро-2020. Он получил травму на тренировке. Сегодня его прооперировали в Берлине. 26-летний француз в текущем сезоне провел 22 матча за «Баварию» и забил три мяча.

Сборная Франции сыграет на Евро-2020 в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.