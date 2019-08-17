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Роберт Левандовски: «Гол «Герты» получился случайным»

06:42
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после ничьей с «Гертой» в матче 1-го тура чемпионата Германии (2:2) отметил, что гол соперника получился случайным.

— Мы играли неплохо, — цитирует пресс-служба клуба Левандовски. — Показывали хорошие скорости, создали много моментов, но потом «Герта» забила. Гол получился случайным. Жаль, что мы не смогли реализовать свои моменты. Мы играли хорошо, но смогли взять лишь одно очко.

Бавария — Герта

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2019[2]/08/stimmen-zum-bundesliga-auftakt-gegen-hertha-bsc

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