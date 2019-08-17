Роберт Левандовски: «Гол «Герты» получился случайным»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после ничьей с «Гертой» в матче 1-го тура чемпионата Германии (2:2) отметил, что гол соперника получился случайным.

— Мы играли неплохо, — цитирует пресс-служба клуба Левандовски. — Показывали хорошие скорости, создали много моментов, но потом «Герта» забила. Гол получился случайным. Жаль, что мы не смогли реализовать свои моменты. Мы играли хорошо, но смогли взять лишь одно очко.