Роберт Левандовски: «Гол «Герты» получился случайным»
06:42
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после ничьей с «Гертой» в матче 1-го тура чемпионата Германии (2:2) отметил, что гол соперника получился случайным.
— Мы играли неплохо, — цитирует пресс-служба клуба Левандовски. — Показывали хорошие скорости, создали много моментов, но потом «Герта» забила. Гол получился случайным. Жаль, что мы не смогли реализовать свои моменты. Мы играли хорошо, но смогли взять лишь одно очко.
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https://fcbayern.com/ru/news/2019[2]/08/stimmen-zum-bundesliga-auftakt-gegen-hertha-bsc