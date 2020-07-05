Роберт Левандовски: «Бавария» показала, что была лучшей командой»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился впечатлениями от победы в Кубке Германии. В финале клуб из Мюнхена переиграл «Байер» со счетом 4:2.

— Мы показали, что мы лучшая команда и что мы непременно хотим победить в кубке, — приводит пресс-служба клуба слова Левандовски. — Я рад, что как одна команда мы играли хорошо. В первом тайме мы очень классно переводили мяч из обороны в атаку. При моем первом голе моя первая мысль была: «Просто попробуй!». В случае со вторым голом Иван Перишич отдал мне классную передачу, а я увидел, что вратарь немного вышел из ворот и перекинул его.

Ранее мюнхенцы оформили победу в чемпионате страны — « » оформила 8-е чемпионство подряд 16 июня. Таким образом, теперь на счету команды 13 золотых дублей, что является рекордным показателем в Германии.