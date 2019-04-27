Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен прокомментировал свое возвращение к тренировкам в общей группе. 25 апреля игрок занимался со всей командой.

– Это первый шаг. Я долгое время работал ради этого, – приводит пресс-служба клуба слова Роббена. – Я буду по-настоящему счастлив, когда проведу вместе с командой одну, две недели и начну набирать игровые минуты. Это было бы замечательно. Так много людей обращались ко мне и говорили, что хотят снова увидеть меня на поле. Конечно я тоже очень этого хочу.

В последний раз Роббен выходил на поле в конце ноября в матче против "Бенфики" (5:1). После у 35-летнего футболиста возникли проблемы с икроножной мышцей. В начале марта голландец вернулся в общую группу, но потом снова был вынужден взять паузу. Его контракт с мюнхенцами истекает летом, он уже говорил, что покинет клуб по окончании сезона.

Роббен перешел в "Баварию" в 2009 году и выиграл с ней 7 чемпионатов, 4 Кубка и 5 Суперкубков Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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