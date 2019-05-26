Рибери заявил, что "РБ Лейпциг" показал очень хороший футбол в финале Кубка Германии

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери - о победе над "РБ Лейпциг" (3:0) в финале Кубка Германии. Дубль в составе победителей сделал Роберт Левандовски.

- Соперник был очень хорош, "Лейпциг" показал очень хороший футбол. Но и мы сегодня играли хорошо, - цитирует француза официальный сайт "Баварии". - Всегда приятно играть в таком финале, при такой особенной атмосфере. То, чего мы смогли добиться вместе, останется на всю жизнь. Это были 12 замечательных лет.

Ранее стало известно, что Рибери покинет "Баварию" по окончании сезона.

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