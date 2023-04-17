«Реал» и «Манчестер Сити» могут летом побороться за Альфонсо Дэвиса из «Баварии»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис включен в шорт-листы «Реала» и «Манчестер Сити» на зимнее трансферное окно, сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, обе команды могут летом сделать «Баварии» предложение по трансферу 22-летнего канадца.

В текущем сезоне Дэвис провел 36 матчей за клуб во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.