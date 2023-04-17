«Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на полузащитника «Баварии» Гравенберха
Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх находится в сфере интересов «Арсенала», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Санти Ауна.
По информации источника, 20-летний полузащитник в ближайшее время планирует принять решение о своем будущем. Он хочет получать большее количество игровой практики.
Гравенберх перешел в «Баварию» из «Аякса» летом прошлого года. Он провел 27 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|28
|17
|8
|3
|78-30
|59
|
2
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|62-39
|57
|
3
|Унион Б
|28
|15
|7
|6
|43-31
|52
|
4
|РБ Лейпциг
|28
|15
|6
|7
|53-35
|51
|
5
|Фрайбург
|28
|14
|8
|6
|41-37
|50
|
6
|Байер
|28
|13
|5
|10
|51-41
|44
|
7
|Айнтрахт Ф
|28
|11
|9
|8
|49-41
|42
|
8
|Майнц
|28
|11
|9
|8
|46-39
|42
|
9
|Вольфсбург
|28
|10
|10
|8
|46-36
|40
|
10
|Боруссия М
|28
|9
|9
|10
|43-45
|36
|
11
|Кельн
|28
|7
|11
|10
|37-46
|32
|
12
|Вердер
|28
|9
|5
|14
|43-54
|32
|
13
|Хоффенхайм
|28
|8
|5
|15
|38-47
|29
|
14
|Аугсбург
|28
|8
|5
|15
|37-53
|29
|
15
|Бохум
|28
|8
|3
|17
|31-61
|27
|
16
|Штутгарт
|28
|5
|9
|14
|35-50
|24
|
17
|Шальке
|28
|5
|9
|14
|26-52
|24
|
18
|Герта
|28
|5
|7
|16
|33-55
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.04
|21:30
|
Аугсбург – Штутгарт
|- : -
|22.04
|16:30
|
Бохум – Вольфсбург
|- : -
|22.04
|16:30
|
Герта – Вердер
|- : -
|22.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|- : -
|22.04
|16:30
|
Майнц – Бавария
|- : -
|22.04
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|23.04
|16:30
|
Фрайбург – Шальке
|- : -
|23.04
|18:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|23.04
|20:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|11
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|24
|1
|6
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|25
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
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