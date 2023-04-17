«Бавария» уведомила Гравенберха, что он не продается

«Бавария» не собирается продавать полузащитника Райана Гравенберха в летнее трансферное окно, утверждает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, руководство мюнхенцев считает, что голландец может совершить прорыв в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что на него претендуют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Гравенберх перешел в «Баварию» из «Аякса» летом прошлого года. Он провел 27 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.