Левандовски, Мюллер и Нойер готовы продлить контракты с «Баварией» до 2025 года

Нападающие Роберт Левандовски и Томас Мюллер, а также голкипер Мануэль Нойер намерены остаться в «Баварии». Они готовы подписать новые соглашения с клубом, сообщает Bild.

Все трое лидеров красных хотят продлить контракты до 2025 года. Их действующие договоры рассчитаны до 2023 года.

Стоит отметить, что Нойер сообщил руководству «Баварии» о желании завершить карьеру в клубе из Мюнхена.