Левандовски, Мюллер и Нойер готовы продлить контракты с «Баварией» до 2025 года
Нападающие Роберт Левандовски и Томас Мюллер, а также голкипер Мануэль Нойер намерены остаться в «Баварии». Они готовы подписать новые соглашения с клубом, сообщает Bild.
Все трое лидеров красных хотят продлить контракты до 2025 года. Их действующие договоры рассчитаны до 2023 года.
Стоит отметить, что Нойер сообщил руководству «Баварии» о желании завершить карьеру в клубе из Мюнхена.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|23
|18
|1
|4
|74-26
|55
|
2
|Боруссия Д
|23
|16
|1
|6
|63-36
|49
|
3
|Байер
|23
|12
|5
|6
|60-39
|41
|
4
|РБ Лейпциг
|23
|11
|4
|8
|49-28
|37
|
5
|Хоффенхайм
|23
|11
|4
|8
|45-35
|37
|
6
|Фрайбург
|23
|10
|7
|6
|36-26
|37
|
7
|Майнц
|23
|10
|4
|9
|34-26
|34
|
8
|Кельн
|23
|9
|8
|6
|35-37
|35
|
9
|Айнтрахт Ф
|23
|8
|7
|8
|33-35
|31
|
10
|Унион Б
|23
|9
|7
|7
|29-31
|34
|
11
|Арминия
|23
|5
|10
|8
|22-29
|25
|
12
|Бохум
|23
|8
|5
|10
|25-33
|29
|
13
|Вольфсбург
|23
|8
|3
|12
|24-35
|27
|
14
|Аугсбург
|23
|5
|7
|11
|25-40
|22
|
15
|Боруссия М
|23
|7
|5
|11
|30-46
|26
|
16
|Штутгарт
|23
|4
|7
|12
|27-43
|19
|
17
|Герта
|23
|6
|5
|12
|25-51
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|23
|3
|4
|16
|21-61
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.02
|22:30
|
Хоффенхайм – Штутгарт
|- : -
|26.02
|17:30
|
Байер – Арминия
|- : -
|26.02
|17:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|- : -
|26.02
|17:30
|
Гр. Фюрт – Кельн
|- : -
|26.02
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|26.02
|17:30
|
Фрайбург – Герта
|- : -
|26.02
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|27.02
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|- : -
|27.02
|19:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|28
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|20
|1
|2
|
|
Роберт Андрих
Байер
|19
|1
|4
|
|
Александр Хак
Майнц
|19
|1
|4
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