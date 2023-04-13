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Сегодня, 17:43

«ПСЖ» ведет переговоры о трансфере Диаби из «Байера»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Байера» Мусса Диаби может вернуться в «ПСЖ», сообщает Footmercato.

По информации источника, 23-летний вингер — пример новой трансферной политики советника руководства парижан Луиша Кампуша, который намерен окружить Килиана Мбаппе молодыми французскими игроками. Ожидается, что конкуренцию «ПСЖ» могут составить «Арсенал» и «Ньюкасл».

Диаби является воспитанником «ПСЖ». В 2019 году «Байер» выкупил игрока за 15 миллионов евро. С тех пор он провел за леверкузенцев 161 матч, забил 48 мячей и отдал 46 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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«Боруссия» продлила контракт с голкипером Лотка
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 27 17 7 3 77-29 58
2
 Боруссия Д 27 18 2 7 59-36 56
3
 Унион Б 27 15 6 6 42-30 51
4
 РБ Лейпциг 27 14 6 7 50-33 48
5
 Фрайбург 27 13 8 6 39-36 47
6
 Байер 27 13 4 10 51-41 43
7
 Айнтрахт Ф 27 11 8 8 48-40 41
8
 Майнц 27 11 8 8 45-38 41
9
 Вольфсбург 27 10 9 8 46-36 39
10
 Боруссия М 27 9 8 10 42-44 35
11
 Вердер 27 9 5 13 42-52 32
12
 Кельн 27 7 10 10 36-45 31
13
 Аугсбург 27 8 5 14 35-50 29
14
 Хоффенхайм 27 8 4 15 37-46 28
15
 Бохум 27 8 2 17 30-60 26
16
 Штутгарт 27 5 8 14 32-47 23
17
 Герта 27 5 7 15 31-50 22
18
 Шальке 27 4 9 14 21-50 21
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34 тур
14.04 21:30
Шальке – Герта
 - : -
15.04 16:30
Бавария – Хоффенхайм
 - : -
15.04 16:30
Кельн – Майнц
 - : -
15.04 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
15.04 16:30
Штутгарт – Боруссия Д
 - : -
15.04 19:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 - : -
16.04 16:30
Вердер – Фрайбург
 - : -
16.04 18:30
Унион Б – Бохум
 - : -
16.04 20:30
Вольфсбург – Байер
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 11
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 23 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 24 1 5
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