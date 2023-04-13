«ПСЖ» ведет переговоры о трансфере Диаби из «Байера»

Полузащитник «Байера» Мусса Диаби может вернуться в «ПСЖ», сообщает Footmercato.

По информации источника, 23-летний вингер — пример новой трансферной политики советника руководства парижан Луиша Кампуша, который намерен окружить Килиана Мбаппе молодыми французскими игроками. Ожидается, что конкуренцию «ПСЖ» могут составить «Арсенал» и «Ньюкасл».

Диаби является воспитанником «ПСЖ». В 2019 году «Байер» выкупил игрока за 15 миллионов евро. С тех пор он провел за леверкузенцев 161 матч, забил 48 мячей и отдал 46 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.