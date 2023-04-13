«Боруссия» продлила контракт с голкипером Лотка

«Боруссия» объявила о продлении контракта с вратарем Марселем Лотка. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2024/2025.

Голкипер перешел в «Боруссию» в прошлом году. За первую команду 21-летний футболист пока не провел ни одного матча.

На данный момент он выступает за молодежный состав дортмундцев в третьем дивизионе. Там он пропустил 27 голов в 24 матчах сезона.