Президент «Униона» отреагировал на слухи о возможном переходе Иско в его клуб

Президент «Униона» Дирк Цинглер прокомментировал слухи о том, что его клуб может подписать испанского полузащитника Иско.

«Такая информация — большая честь для нас. Если с именем нашего клуба ассоциируют такого футболиста, как Иско, значит, мы на правильном пути», — приводит Goal слова Цинглера.

28 января сообщалось, что «Унион» предложил Иско контракт.

В данный момент 30-летний испанец является свободным агентом. 21 декабря 2022 года футболист расторг контракт с «Севильей», за которую выступал с августа прошлого года. Он провел за команду 19 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.