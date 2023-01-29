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Сегодня, 06:48

Президент «Униона» отреагировал на слухи о возможном переходе Иско в его клуб

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент «Униона» Дирк Цинглер прокомментировал слухи о том, что его клуб может подписать испанского полузащитника Иско.

«Такая информация — большая честь для нас. Если с именем нашего клуба ассоциируют такого футболиста, как Иско, значит, мы на правильном пути», — приводит Goal слова Цинглера.

28 января сообщалось, что «Унион» предложил Иско контракт.

В данный момент 30-летний испанец является свободным агентом. 21 декабря 2022 года футболист расторг контракт с «Севильей», за которую выступал с августа прошлого года. Он провел за команду 19 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

Иско Аларкон (Иско)
ФК Унион Берлин
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 18 10 7 1 52-16 37
2
 Унион Б 18 11 3 4 31-22 36
3
 РБ Лейпциг 18 10 5 3 39-24 35
4
 Фрайбург 18 10 4 4 29-25 34
5
 Айнтрахт Ф 18 9 5 4 37-26 32
6
 Боруссия Д 17 10 1 6 31-25 31
7
 Вольфсбург 18 8 5 5 36-22 29
8
 Боруссия М 18 7 4 7 34-29 25
9
 Вердер 18 7 3 8 29-37 24
10
 Байер 17 7 3 7 30-28 24
11
 Майнц 18 6 5 7 26-29 23
12
 Кельн 17 5 6 6 29-31 21
13
 Хоффенхайм 18 5 4 9 26-31 19
14
 Аугсбург 18 5 3 10 23-33 18
15
 Штутгарт 18 3 7 8 22-32 16
16
 Бохум 18 5 1 12 19-44 16
17
 Герта 18 3 5 10 20-32 14
18
 Шальке 17 2 3 12 14-41 9
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34 тур
27.01 22:30
РБ Лейпциг – Штутгарт
 2 : 1
28.01 17:30
Фрайбург – Аугсбург
 3 : 1
28.01 17:30
Герта – Унион Б
 0 : 2
28.01 17:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 1 : 4
28.01 17:30
Майнц – Бохум
 5 : 2
28.01 17:30
Вердер – Вольфсбург
 2 : 1
28.01 20:30
Бавария – Айнтрахт Ф
 1 : 1
29.01 17:30
Шальке – Кельн
 - : -
29.01 19:30
Байер – Боруссия Д
 - : -
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 17 1 4
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 13 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 2
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