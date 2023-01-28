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Сегодня, 22:55

Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон перешел в «Копенгаген»

Иван Шитик
Корреспондент
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Джордан Ларссон.
Фото ФК «Копенгаген»

«Копенгаген» арендовал на оставшуюся часть сезона шведского нападающего Джордана Ларссона из «Шальке-04». В соглашении также есть возможность выкупа трансфера игрока, сообщает сайт датского клуба.

В нынешнем сезоне он провел за «Шальке» 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость шведского форварда в 4 миллиона евро. У Ларссона еще действует контракт в «Шальке» до 2025 года.

25-летний швед выступал за «Спартак» с 2019 года, в апреле 2022-го он был отдан в аренду в шведский АИК.

27 июня 2022 года форвард расторг трудовой договор со «Спартаком» по соглашению сторон. Всего за российский клуб с 2019 по 2022 год он провел 83 матча и забил 27 мячей.

Джордан Ларссон
ФК Копенгаген
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 РБ Лейпциг 18 10 5 3 39-24 35
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Герта – Унион Б
 0 : 2
28.01 17:30
Хоффенхайм – Боруссия М
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28.01 17:30
Майнц – Бохум
 5 : 2
28.01 17:30
Вердер – Вольфсбург
 2 : 1
28.01 20:30
Бавария – Айнтрахт Ф
 1 : 1
29.01 17:30
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29.01 19:30
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