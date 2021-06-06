Полузащитник «Шальке» заинтересовал «Милан» и «Наполи»

Полузащитник «Шальке» Амин Харит может продолжить карьеру в Италии, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, 23-летним марокканцем интересуются «Милан» и «Наполи». Сообщается, что гельзенкирхенцы готовы отпустить игрока за 10 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Харит провел 31 матч за «Шальке», на его счету 2 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.