Полузащитник «Шальке» заинтересовал «Милан» и «Наполи»
6 июня 2021, 10:59
Полузащитник «Шальке» Амин Харит может продолжить карьеру в Италии, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, 23-летним марокканцем интересуются «Милан» и «Наполи». Сообщается, что гельзенкирхенцы готовы отпустить игрока за 10 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Харит провел 31 матч за «Шальке», на его счету 2 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.footmercato.net/a7265655595152471177-latletico-de-madrid-suit-tiemoue-bakayoko
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