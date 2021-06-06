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«Боруссия» определилась с ценой на Эрлина Холанна

6 июня 2021, 17:01
Эрлин Холанн. Фото Reuters
Эрлин Холанн. Фото Reuters
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Дортмундская «Боруссия» определилась с ценой на форварда Эрлина Холанна, сообщает AS.

По данным источника, немецкий клуб готов опустить 20-летнего норвежца в другую команду за 200 миллионов евро. Такая цена обусловлена тем, что ряд топ-клубов АПЛ и ла лиги интересуются игроком. Холанна хотят приобрести «МЮ», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Челси», «Реал» и «Барселона».

В прошлом сезоне форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, отметившись 40 голами и 11 результативными передачами. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость Холанна в 110 миллионов евро.

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