Кан: «Мы счастливы, что Шупо-Мотинг продолжит играть в «Баварии»

Член совета директоров «Баварии» Оливер Кан поделился эмоциями после продления контракта с форвардом Эриком Шупо-Мотингом.

«Мы счастливы, что Шупо-Мотинг продолжит выступать в «Баварии». В прошлом сезоне он показал, как важен для команды и на поле, и за его пределами», — написал Кан в Twitter.

Футболист присоединился к «Баварии» осенью 2020 года на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2021 года.

В этом сезоне 32-летний Шупо-Мотинг забил 9 голов и сделал 1 голевую передачу в 32 матчах во всех турнирах.