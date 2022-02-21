Полузащитник Премель вернется в «Хоффенхайм»
Полузащитник «Униона» Гриша Премель перейдет в «Хоффенхайм». Он заключил контракт с клубом до 2026 года, сообщает сайт «Хоффенхайма».
Договор вступит в силу со следующего сезона.
27-летний немец уже выступал за «Хоффенхайм» с 2014 по 2015 год.
В этом сезоне Премель провел в бундеслиге 19 матчей, в которых забил 4 гола.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|23
|18
|1
|4
|74-26
|55
|
2
|Боруссия Д
|23
|16
|1
|6
|63-36
|49
|
3
|Байер
|23
|12
|5
|6
|60-39
|41
|
4
|РБ Лейпциг
|23
|11
|4
|8
|49-28
|37
|
5
|Хоффенхайм
|23
|11
|4
|8
|45-35
|37
|
6
|Фрайбург
|23
|10
|7
|6
|36-26
|37
|
7
|Майнц
|23
|10
|4
|9
|34-26
|34
|
8
|Кельн
|23
|9
|8
|6
|35-37
|35
|
9
|Айнтрахт Ф
|23
|8
|7
|8
|33-35
|31
|
10
|Унион Б
|23
|9
|7
|7
|29-31
|34
|
11
|Арминия
|23
|5
|10
|8
|22-29
|25
|
12
|Бохум
|23
|8
|5
|10
|25-33
|29
|
13
|Вольфсбург
|23
|8
|3
|12
|24-35
|27
|
14
|Аугсбург
|23
|5
|7
|11
|25-40
|22
|
15
|Боруссия М
|23
|7
|5
|11
|30-46
|26
|
16
|Штутгарт
|23
|4
|7
|12
|27-43
|19
|
17
|Герта
|23
|6
|5
|12
|25-51
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|23
|3
|4
|16
|21-61
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.02
|22:30
|
Хоффенхайм – Штутгарт
|- : -
|26.02
|17:30
|
Байер – Арминия
|- : -
|26.02
|17:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|- : -
|26.02
|17:30
|
Гр. Фюрт – Кельн
|- : -
|26.02
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|26.02
|17:30
|
Фрайбург – Герта
|- : -
|26.02
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|27.02
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|- : -
|27.02
|19:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|28
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|20
|1
|2
|
|
Роберт Андрих
Байер
|19
|1
|4
|
|
Александр Хак
Майнц
|19
|1
|4
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