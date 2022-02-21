Полузащитник Премель вернется в «Хоффенхайм»

Полузащитник «Униона» Гриша Премель перейдет в «Хоффенхайм». Он заключил контракт с клубом до 2026 года, сообщает сайт «Хоффенхайма».

Договор вступит в силу со следующего сезона.

Grischa #Pr?mel will be a Hoffenheim player again next season!



The 27-year-old midfielder returns to #TSG on a free transfer having been at the club between 2013 and 2015. In 2014, he won the championship with the U19 team. He signs a contract until 2026 ?? pic.twitter.com/jEFcbQIxt2 — TSG Hoffenheim EN (@tsghoffenheimEN) February 21, 2022

27-летний немец уже выступал за «Хоффенхайм» с 2014 по 2015 год.

В этом сезоне Премель провел в бундеслиге 19 матчей, в которых забил 4 гола.