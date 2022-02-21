Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 18:43

Полузащитник Премель вернется в «Хоффенхайм»

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Униона» Гриша Премель перейдет в «Хоффенхайм». Он заключил контракт с клубом до 2026 года, сообщает сайт «Хоффенхайма».

Договор вступит в силу со следующего сезона.

27-летний немец уже выступал за «Хоффенхайм» с 2014 по 2015 год.

В этом сезоне Премель провел в бундеслиге 19 матчей, в которых забил 4 гола.

Унион Берлин
ФК Хоффенхайм
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Головная боль: причины, симптомы, профилактика
Кошмар еще не закончился, впереди неизвестность. Что ждет Камилу Валиеву и Этери Тутберидзе в ближайшее время
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лейпциг» за два месяца при Тедеско поднялся в зону Лиги чемпионов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 23 18 1 4 74-26 55
2
 Боруссия Д 23 16 1 6 63-36 49
3
 Байер 23 12 5 6 60-39 41
4
 РБ Лейпциг 23 11 4 8 49-28 37
5
 Хоффенхайм 23 11 4 8 45-35 37
6
 Фрайбург 23 10 7 6 36-26 37
7
 Майнц 23 10 4 9 34-26 34
8
 Кельн 23 9 8 6 35-37 35
9
 Айнтрахт Ф 23 8 7 8 33-35 31
10
 Унион Б 23 9 7 7 29-31 34
11
 Арминия 23 5 10 8 22-29 25
12
 Бохум 23 8 5 10 25-33 29
13
 Вольфсбург 23 8 3 12 24-35 27
14
 Аугсбург 23 5 7 11 25-40 22
15
 Боруссия М 23 7 5 11 30-46 26
16
 Штутгарт 23 4 7 12 27-43 19
17
 Герта 23 6 5 12 25-51 23
18
 Гр. Фюрт 23 3 4 16 21-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.02 22:30
Хоффенхайм – Штутгарт
 - : -
26.02 17:30
Байер – Арминия
 - : -
26.02 17:30
Боруссия М – Вольфсбург
 - : -
26.02 17:30
Гр. Фюрт – Кельн
 - : -
26.02 17:30
Унион Б – Майнц
 - : -
26.02 17:30
Фрайбург – Герта
 - : -
26.02 20:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
27.02 17:30
Бохум – РБ Лейпциг
 - : -
27.02 19:30
Аугсбург – Боруссия Д
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 28
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 20 1 2
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 19 1 4
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 19 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости