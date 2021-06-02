Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Нойхаус опроверг слухи о своем переходе в «Баварию»

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус опроверг слухи о своем переходе в «Баварию».

«Я прочитал, что мой переход в «Баварию» в 2022 году — уже согласованная сделка. Я могу абсолютно уверенно опровергнуть эту информацию. Я не подписывал контракт ни с кем, кроме «Боруссии». Я чувствую себя в нынешнем клубе, как дома», — приводит TZ слова Нойхауса.

В сезоне-2020/21 Нойхаус провел 45 матчей за «Боруссию», на его счету 8 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего немца в 35 миллионов евро.